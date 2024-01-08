Лондон, 8 января, 2024, 05:25 — ИА Регнум. В возрасте 93 лет умер британский хирург Рой Калн. Врач известен тем, что впервые в мире использовал препараты против отторжения трансплантатов при пересадке органов, сообщил 7 января телеканал «Би-би-си» со ссылкой на сына врача.

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По сведениям журналистов, хирург скончался 6 января по причине сердечной недостаточности.

В 1968 году Рой Калн впервые в Европе в ходе операции успешно пересадил печень.

В 1978 году он стал первым врачом, который в своей практике применил иммунодепрессанты для борьбы с отторжением органов.

В 1987 году он вместе с коллегой Джоном Уоллворком впервые провели успешную пересадку печени, сердца и лёгких во время одной операции. В 1992 году им была проведена первая трансплантация кишечника в Великобритании, а 1994 году — первая успешная комбинированная трансплантация кластера желудка, кишечника, поджелудочной железы, печени и почек.

В 1974 году Роя Кална избрали членом Королевского общества Великобритании, в 1984 году он был награждён медалью Листера за вклад в хирургическую науку. В 1986 году за заслуги Кална посвятили в рыцари. В 2021 году в честь него назвали отделение трансплантации в кембриджской больнице Адденбрук.