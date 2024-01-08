Киев, 8 января, 2024, 05:17 — ИА Регнум. В ночь на 8 января в жилом массиве Борщаговка в Святошинском районе Киева на Украине произошёл значительный прорыв канализации — нечистоты затопили улицы. Об это сообщило издание «Зеркало недели».

ИА REGNUM Киев

По словам местных жителей, нечистоты заполнили большое пространство, дошли до бульвара Жюль Верна.

«В нечистотах буквально утопают автомобили. Люди возмущены, эмоций не сдерживают», — написало украинское издание.

Уборка, к которой приступили коммунальщики, осложняется морозами.

Как сообщало ИА Регнум, теплосети Киева находятся в аварийном состоянии, сроки эксплуатации труб превышены, а их замена не предусмотрена, заявил депутат горсовета Андрей Витренко.

Руководство метрополитена в Киеве решило закрыть второй участок Оболонско-Теремковской (синей) линии киевской подземки, так как там обнаружили проседание тоннеля.