Москва, 8 января, 2024, 04:22 — ИА Регнум. Российские разведчики Западной группировки войск при помощи противотанкового ракетного комплекса (ПТРК) «Фагот» уничтожили замаскированный командно-наблюдательный пункт украинских боевиков на купянском направлении, сообщили в Минобороны.

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Уточняется, что важно было не только точно отработать, но и быстро, так как противник наблюдал за позициями ВС РФ именно из это пункта. Для удобства и мобильности бойцы разместили ПТРК на автомобиле. Военные быстро меняли огневые позиции, избегая ответной атаки. Поражение командно-наблюдательного пункта ВСУ фиксировали беспилотники. На разворачивание комплекса и нанесение точного выстрела у разведчиков ушло меньше минуты, отметили в Минобороны.

Командир отделения с позывным Слон рассказал, что огневое поражение противника ведётся ежедневно. Боевики чаще всего окапываются по ночам, их хорошо видно с помощью тепловизоров, сказал военный.

Как сообщало ИА Регнум, под Купянском военнослужащие шестой общевойсковой армии Западной группировки ВС РФ протаранили беспилотником украинский промышленный дрон-бомбардировщик «Баба Яга». Коптер ВСУ заметили в сумерках, он быстро приближался и нёс на себе мины калибра 82-мм. Беспилотник очень низко летел над деревьями, чтобы его не сбили средства ПВО. Командир расчёта БПЛА с позывным Белый принял решение протаранить дрон российским беспилотником-разведчиком. В результате украинский коптер потерял курс и врезался в дерево.

Разведчики Костромского полка Ивановского гвардейского соединения ВДВ обнаружили скопление пехоты ВСУ к северо-западу от Артёмовска. Расчёты ПТРК «Фагот» уничтожили до 1,5 отделения ВСУ, оперативно сменили позиции и двумя пусками ракет из ПТРК «Корнет» уничтожили ещё около двух отделений пехоты. За три недели одним из расчётов было поражено до 60 боевиков и один пикап с боеприпасами.