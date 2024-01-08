Москва, 8 января, 2024, 04:17 — ИА Регнум. Рождественский концерт Григория Лепса, показанный 7 января, телезрители увидели в урезанном варианте. Многих, заявленных ранее звёзд эстрады в шоу не показали. При этом на записи программы 24 декабря они были.

Дарья Антонова ИА REGNUM Григорий Лепс

Причиной забвения для некоторых эстрадных артистов в одночасье стала скандальная «голая» вечеринка блогера Ивлеевой, которая прошла в ночь на 21 декабря.

Так, из рождественского концерта Первый канал вырезал Глюкозу и Филиппа Киркорова, который должен был открывать программу песней «Летите, летите».

Также в исполнении Киркорова, Люси Чеботиной и Михаила Шуфутинского должна была прозвучать композиция «Жара в Дубае». В эфире трио не оказалось.

«Вырезанная» Глюкоза также не исполнила свои «Мурашки», сообщается в Telegram-канале «Осторожно новости».

Как сообщало ИА Регнум, вечеринка, организатором которой была Ивлеева, собрала множество звёздных гостей. В частности, на фото и видео были замечены Филипп Киркоров, Дима Билан, Лолита Милявская, Ксения Собчак, Ольга Орлова, Джиган, Анна Asti, Глюкоза и многие другие.

Роскомнадзор после изучения материалов с вечеринки обнаружил признаки ЛГБТ-пропаганды (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в России).

Одним из первых принёс извинения Киркоров, так же поступили Лолита, рэпер Vacio, Ксения Собчак и сама организатор вечеринки Анастасия Ивлеева.

Российские телеканалы, в частности холдинг ВГТРК и «Первый канал», решили убрать из новогоднего эфира участников вечеринки Филиппа Киркорова и Лолиту Милявскую. Пересняли и уже готовый фильм с участием оскандалившихся звёзд.

Киркоров впервые после скандальной вечеринке выступил в Дубае 7 января.