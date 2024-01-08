Берлин, 8 января, 2024, 03:33 — ИА Регнум. Украинские войска готовят ещё одну попытку наступления. Атака планируется после получения из Норвегии истребителей F-16, сообщило немецкое издание Welt.

Иван Шилов ИА Регнум F-16

«Украина может перейти в наступление в ближайшие месяцы после получения истребителей F-16 от Норвегии», — написали авторы.

Вероятно, по мнению журналистов, целью ВСУ будет Крым, так как от украинских позиций на левом берегу Днепра до полуострова всего 60 км.

Как сообщало ИА РегнумИА Регнум, в начале декабря 2023 года премьер-министр Норвегии Йонас Гар Стёре в разговоре с пранкерами Вованом и Лексусом (Владимиром Кузнецовыми и Алексеем Столяровым) заявил о необходимости переговоров по Украине. Кроме того, он сказал, что поставка семи или восьми норвежских F-16 не сможет как-то спасти Украину, поскольку невозможно эксплуатировать такую систему без длительного времени для подготовки и создания инфраструктуры.

Президент России Владимир Путин заявил, что поставки Киеву западных истребителей F-16 ни на что не повлияют. Российский лидер отметил, что ситуация с этими самолётами будет схожа с поставками Киеву снарядов с обеднённым ураном и кассетных боеприпасов.