Ростов-на-Дону, 8 января, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Журналиста Александра Рыбина обнаружили 6 января мёртвым в Ростовской области, недалеко от города Шахты. Об этом сообщил портал «Рабкор». Причины смерти мужчины на данный момент устанавливаются.

Телеграм-канал общественно-политического журнала «Рабкор» Александр Рыбин

Изданию о смерти Рыбина сообщили его мать и друг. Родные также сказали, что на связь Александр последний раз выходил 30 декабря из Мариуполя, рассказывал о ситуации в городе, поздравлял всех с Новым годом, у него были жизненные и рабочие планы.

Одним из его последних слов подписчикам было: «Мы победим!».

Как и почему он оказался в Ростовской области, пока не известно.

Рыбин сотрудничал со многими изданиями России и Таджикистана. Был внештатным автором «Лента. ру».

Журналист освещал события в Турции, Иране, Саудовской Аравии, Эфиопии, США, Афганистане, Сирии, Таджикистане и Узбекистане. Много писал о Средней Азии и Ближнем Востоке.

Александру Рыбину было 40 лет, родился в Калининградской области, был этнографом, окончил Институт истории Дальневосточного отделения РАН.

По информации СМИ, тело нашли рядом с автостоянкой в Красносулинском районе. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не выявлено.