Журналист Александр Рыбин найден мёртвым у трассы в Ростовской области
Внештатного корреспондента «Ленты. ру» Александра Рыбина нашли мёртвым
Ростов-на-Дону, 8 января, 2024, 03:21 — ИА Регнум. Журналиста Александра Рыбина обнаружили 6 января мёртвым в Ростовской области, недалеко от города Шахты. Об этом сообщил портал «Рабкор». Причины смерти мужчины на данный момент устанавливаются.
Изданию о смерти Рыбина сообщили его мать и друг. Родные также сказали, что на связь Александр последний раз выходил 30 декабря из Мариуполя, рассказывал о ситуации в городе, поздравлял всех с Новым годом, у него были жизненные и рабочие планы.
Одним из его последних слов подписчикам было: «Мы победим!».
Как и почему он оказался в Ростовской области, пока не известно.
Рыбин сотрудничал со многими изданиями России и Таджикистана. Был внештатным автором «Лента. ру».
Журналист освещал события в Турции, Иране, Саудовской Аравии, Эфиопии, США, Афганистане, Сирии, Таджикистане и Узбекистане. Много писал о Средней Азии и Ближнем Востоке.
Александру Рыбину было 40 лет, родился в Калининградской области, был этнографом, окончил Институт истории Дальневосточного отделения РАН.
По информации СМИ, тело нашли рядом с автостоянкой в Красносулинском районе. По предварительным данным, признаков криминальной смерти не выявлено.