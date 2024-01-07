Париж, 8 января, 2024, 02:59 — ИА Регнум. Киевская армия израсходует последние остатки боеприпасов в течение месяца и к середине февраля их уже практически не останется. Об этом сказал французский полковник в отставке, специалист по геополитике Пер де Йонг в эфире телеканала TV5 Monde.

Иван Шилов ИА REGNUM Пленные ВСУ

По мнению эксперта, у украинцев осталось боеприпасов примерно на месяц. Что они будут делать потом — не прогнозируется.

Пер де Йонг считает, что на данный момент и Россия, и Украина стремятся к стабилизации на фронте и наносят стратегические удары.

«Однако для этого нужны соответствующие возможности, но происходит моральное и военное истощение ВСУ, Киев ещё сильнее зависит от американской помощи», — заключил военный.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские политики вместе с главой киевского режима Зеленским не интересуются реальным положением дел, поскольку для них правда неважна. Зеленский оторван от реальности и не признаёт очевидную правду, отметил эксперт.

По мнению председателя Совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, действия Зеленского превратили Украину в «изгоя Европы», сделав её расходным материалом для Запада. В 2024 году Украина имеет исключительно негативные перспективы, сказал политик.

Спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал Белый дом определиться, какую стратегию Вашингтон выбрал в отношении Украины.