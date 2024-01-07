Киев, 8 января, 2024, 02:41 — ИА Регнум. В Киеве прошла совместная пресс-конференция с участием министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы и главы МИД Японии Ёко Камикавы. Брифинг организовали в одном из киевских подвалов, сообщил 7 января украинский «24 канал».

prabook.com Глава МИД Японии Ёко Камикава

«Япония выделит $37 млн в трастовый фонд НАТО на системы обнаружения беспилотных летательных аппаратов на Украине», — написали в Telegram-канале издания.

В ходе визита японской делегации в Киев прозвучала воздушная тревога, дипломатам пришлось спуститься в убежище. Телеканал опубликовал фотографию, на которой японский и украинский министры сидят за столом рядом с щитками с надписью: «Под напряжением! Опасно для жизни!».

Как сообщало ИА Регнум, в МИД Японии заранее оповестили о предстоящем визите Ёко Камикавы на Украину. В повестке японского министра значились ряд встреч, в том числе с министром иностранных дел Дмитрием Кулебой. Также она планировала посетить конференцию по восстановлению Украины и встретиться с руководством республики для обсуждения ряда вопросов, включая восстановление Украины.

Глава японского министерства иностранных дел Ёко Камикава прибыла в Киев 7 января на поезде. Эта поездка на Украину стала для дипломата первой с момента вступления в должность в сентябре 2023 года. В феврале в Токио планируется конференция, посвящённая поддержке Украины.