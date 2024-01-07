Москва, 8 января, 2024, 02:12 — ИА Регнум. В западных странах место христианства занимают другие религии, в лучшем случае храмы становятся мечетями, в худшем — увеселительными заведениями, сказал патриарх Московский и всея Руси Кирилл на проповеди после рождественской вечерни в храме Христа Спасителя.

Иван Шилов ИА REGNUM Патриарх Кирилл

Патриарх отметил, что в настоящее время в церковной жизни России происходят почти чудесные события — строятся и реставрируются храмы, обновляется духовная жизнь людей, храмы наполняются народом.

«Происходящее сегодня в России — это очень сильный сигнал всему миру, особенно западному миру, богатому, комфортному, но теряющему веру настолько, что место христиан занимают сегодня представители другой монотеистической религии. В лучшем случае закрытые христианские храмы передаются под мечети; а в худшем там создаются рестораны, кафе, увеселительные заведения», — добавил патриарх.

При этом, по его мнению, подлинного воцерковления всех россиян ещё не произошло.

Как сообщало ИА Регнум, 7 января патриарх Московский и всея Руси Кирилл провёл сеанс связи с МКС и поздравил космонавтов с Рождеством Христовым. Глава РПЦ отметил важность и героизм в работе космонавтов, она имеет очень большое воспитательное значение для российской молодёжи.

В Москве в Кафедральном соборе Храма Христа Спасителя на торжественном мероприятии, проведённом патриархом Московским и всея Руси Кириллом, присутствовало порядка 2,5 тысячи человек. Всего в праздновании Рождества Христова в России приняли участие свыше 1,4 млн человек, уточнили в МВД РФ.