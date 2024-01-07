Санкт-Петербург, 8 января, 2024, 01:59 — ИА Регнум. В Невском районе Санкт-Петербурга в ночь на 8 января загорелся ангар. О происшествии сообщили в пресс-службе МЧС России.

61. mchs. gov.ru МЧС

Металлический ангар находится по адресу: Дальневосточный проспект, дом 79, корпус 1.

Площадь пожара составляет 4 тыс. кв. метров. В тушении задействовано почти 50 пожарных. По предварительным данным — пострадавших нет.

По информации ДТП и ЧП Санкт-Петербурга, ангар размером 70×80 метров, предположительно горят семь секций.

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Как сообщало ИА Регнум, пожар вспыхнул на складе автозапчастей в Магадане.

Пламя распространилось на площади 750 кв. метров. По предварительной информации, пострадавших нет.

В здании цирка в Ростове-на-Дону произошёл пожар, эвакуированы около 37 человек, пострадавших и погибших нет.