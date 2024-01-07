Москва, 8 января, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Бывший защитник московского «Спартака» Андрей Ещенко рассказал «Матч ТВ», что государство пытается конфисковать у него уже вторую квартиру. Первую по суду изъяли чуть больше года назад. Длящиеся тяжбы, траты на адвокатов результатов не дали — спортсмен практически смирился, что остался без недвижимости.

Алексей Колчин ИА REGNUM Андрей Ещенко

«Делал покупки на свои деньги, а недвижимость конфисковали из‑за финансовых махинаций бывшего мужа супруги», — пояснил футболист.

Экс-супруга жены Ещенко осудили по делу о финансовых махинациях, но при этом пострадал и настоящий собственник недвижимости. Первую квартиру конфисковали в декабре 2022 года. Сейчас идут судебные разбирательства по поводу второй квартиры, которую государство также намерено изъять.

«Хотят выселить людей, но там есть нюансы: ребёнок живёт с мамой, а по закону их выселять нельзя», — пояснил спортсмен.

Андрей Ещенко играл за московский «Спартак» с 2016 по 2021 годы. Ему удалось выиграть российскую премьер-лигу.

Ранее он был в аренде у нескольких клубов: «Анжи», московского «Динамо», «Кубани», «Локомотива», «Волги», «Химки».

В июне 2022 года Андрею Ещенко, который после завершения карьеры входил в тренерский штаб «Спартака», было предложено место в академии, но он не согласился и покинул клуб.

С середины 2023 года спортсмен работает в «Кубани» тренером, развивает молодёжный футбол.

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