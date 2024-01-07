Вашингтон, 8 января, 2024, 00:48 — ИА Регнум. Общий бюджет правительства Соединённых Штатов на 2024 год согласован — он составляет 1,590 трлн долларов. Такое заявление сделал спикер палаты представителей США Майк Джонсон.

Mikejohnson.house.gov Конгрессмен Майк Джонсон

Конгрессмен, один из соратников бывшего президента Америки Дональда Трампа, уточнил, что в согласованную сумму входит 886 млрд долларов на оборонные расходы и 704 млрд на необоронные.

Как сообщало ИА Регнум, Конгресс США 7 января согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом предполагаемый шатдаун. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден.

Байден 23 декабря подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, объём расходов составит 886,3 млрд долларов. Годом ранее объём военных расходов США составлял на 3% (на 28 млрд долларов) меньше.