Тель-Авив, Израиль, 8 января, 2024, 00:34 — ИА Регнум. Боевые действия в секторе Газа продолжатся до тех пор, пока не будут возвращены все израильские заложники, приводит заявление министра обороны Израиля Йоава Галанта газета The Times of Israel.

Иван Шилов ИА Регнум Сектор Газа

«Военные действия в Газе не прекратятся, пока заложники не вернутся домой», — сказал глава израильского минобороны.

Галант пообещал это в Тель-Авиве в ходе встречи с семьями удерживаемых ХАМАС заложниками.

Как сообщало ИА Регнум, 6 января в телеобращении к нации премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил о невозможности прекратить военную операцию в секторе Газа, пока израильская армия не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации радикального палестинского движения ХАМАС. Израиль нигде не предоставит ХАМАС неприкосновенность, для достижения полной победы необходимо действовать сообща, сказал политик.

После взрыва 2 января офиса ХАМАС в Ливане, где погиб замглавы политбюро организации Салех аль-Арури и другие его соратники, руководство радикального палестинского движения решило прекратить любые переговоры по освобождению заложников. ХАМАС известил посредников о необходимости остановки любых контактов с Израилем, а также о любом перемирии или переговорах по обмену заложниками. Посредники, в основном представители Египта и Катара, прилагают усилия для недопущения нового витка эскалации после убийства в Бейруте члена руководства ХАМАС, сообщили журналисты телеканала Al-Arabiya.

Глава политбюро ХАМАС Исмаил Хания заявил, что израильских пленных освободят только на условиях палестинского движения, потому что именно палестинцы являются «хозяевами положения». Инициативы по обмену заложниками будут рассматриваться только после прекращения огня со стороны Израиля, отметил он. ХАМАС готов участвовать в формировании объединённого палестинского правительства в секторе Газа и на западном берегу реки Иордан, добавил Хания.

В конце декабря 2023 года в подземных туннелях ХАМАС в секторе Газа военные ЦАХАЛ обнаружили тела пяти пленных израильтян, трое из них — офицер, сержант и полковник.