Вашингтон, 8 января, 2024, 00:30 — ИА Регнум. Американский Конгресс согласовал финансирование правительства, предотвратив таким образом предполагаемый шатдаун. Об этом заявил глава Белого дома Джо Байден 7 января.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Из заявления президента следует, что двухпартийный механизм финансирования предотвращает «ненужный шатдаун» и защищает важные национальные интересы.

Общий бюджет правительства США на 2024 год согласован на уровне 1,59 трлн долларов, из них 886 млрд выделены на оборону.

Как сообщало ИА Регнум, Байден 23 декабря подписал проект оборонного бюджета страны на 2024 финансовый год, который начался 1 октября, объём расходов составит 886,3 млрд долларов. Годом ранее объём военных расходов США составлял на 3% (на 28 млрд долларов) меньше.

Предусмотрено строительство новых кораблей, самолётов, бронетехники, производство систем вооружения и боеприпасов ВПК США, а также выделение средств на системы ПРО для Израиля.

В бюджет также заложена помощь ВСУ в размере 800 млн долларов, в том числе 300 млн — в рамках «инициативы содействия безопасности». В рамках этой программы Пентагон закупает у производителей новую технику для ВСУ.

Ранее Байден заявлял, что администрация США в ускоренном темпе приближается к пределу, за которым у неё не останется возможности оказывать помощь Украине, если Конгресс не одобрит дополнительных бюджетных ассигнований для Киева.