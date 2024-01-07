Лондон, 8 января, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Российская армия будет планомерно вытеснять украинские войска на запад в ответ на террористические атаки Киева. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Россия ответит на теракты украинских военных невероятно дисциплинированно: продолжит свою операцию и выдавит противника всё дальше и дальше на запад», — предположил эксперт, добавив, что действия украинских властей только подтверждают, что операцию нужно довести до победного конца.

Меркурис уверен, что Россия выйдет из конфликта сильной в военном отношении, а также укрепит международные позиции, особенно среди стран Глобального Юга.

Как сообщало ИА Регнум, немецких парламентариев, которые призвали нанести ракетные удары по России, нужно проверить на наличие психических расстройств, заявил 7 января экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.

По словам Джонсона, заявление «этих ребят» оторвано от реальности и заставляет усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности.

Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что большая часть политиков Запада не верит, что их страны окажутся под угрозой в случае успеха России в военном конфликте с Украиной.