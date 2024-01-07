На Западе предположили, как Россия ответит на теракты ВСУ
Эксперт Меркурис: Россия будет гнать ВСУ на запад в ответ на их теракты
Лондон, 8 января, 2024, 00:10 — ИА Регнум. Российская армия будет планомерно вытеснять украинские войска на запад в ответ на террористические атаки Киева. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала The Duran.
«Россия ответит на теракты украинских военных невероятно дисциплинированно: продолжит свою операцию и выдавит противника всё дальше и дальше на запад», — предположил эксперт, добавив, что действия украинских властей только подтверждают, что операцию нужно довести до победного конца.
Меркурис уверен, что Россия выйдет из конфликта сильной в военном отношении, а также укрепит международные позиции, особенно среди стран Глобального Юга.
Как сообщало ИА Регнум, немецких парламентариев, которые призвали нанести ракетные удары по России, нужно проверить на наличие психических расстройств, заявил 7 января экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон.
По словам Джонсона, заявление «этих ребят» оторвано от реальности и заставляет усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности.
Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что большая часть политиков Запада не верит, что их страны окажутся под угрозой в случае успеха России в военном конфликте с Украиной.