Париж, 7 января, 2024, 23:51 — ИА Регнум. Атака Израиля на южный пригород Бейрута в начале января, в результате которой погиб заместитель главы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури, нарушила международное право, поскольку Ливан является суверенным государством. С резкой критикой в адрес израильских властей выступила в эфире телеканала BFMTV лидер фракции левой партии «Непокорившаяся Франция» Матильда Пано.

Иван Шилов ИА Регнум

«Я осуждаю тот факт, что Израиль это совершил в суверенном государстве. В самом деле, я не согласна с тем, что (премьер Израиля Биньямин — ред.) Нетаньяху, ультраправое правительство Нетаньяху может проникать в соседние страны для нанесения ударов», — сказала она.

Политик добавила, что её не сильно бы обрадовал тот факт, если, например, бельгийский военный преступник, или кто-то из Бельгии, якобы совершил теракт и прятался в Париже, а Бельгия бы направила дроны для ликвидации этого человека прямо в столице Франции.

Как сообщало ИА Регнум, 2 января в подконтрольном движению «Хезболла» в пригороде Бейрута Даахе произошёл взрыв после атаки израильского беспилотника на офис палестинского радикального движения ХАМАС. В результате взрыва погиб замглавы политбюро ХАМАС Салех аль-Арури.

В ХАМАС подтвердили гибель члена руководства движения Салеха аль-Арури, добавив, что вместе с ним погибли два командира боевого крыла организации «Бригад Иззэддина аль-Кассама». По информации телеканала Al-Aqsa, погибших звали Самир Эфенди и Аззам аль-Акра. Также в числе жертв взрыва были рядовые бойцы движения Махмуд Шахин, Мухаммед Башаш, Мухаммед ар-Райес и Ахмед Хамуд.