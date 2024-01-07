Лондон, 7 января, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Британский полковник в отставке Ричард Кемп заявил, что большая часть политиков Запада не верит, что их страны окажутся под угрозой в случае успеха России в военном конфликте с Украиной. Об этом он сказал в материале газеты Telegraph.

Министерство обороны Российской Федерации

Кемп заверил, что нет никаких признаков того, что президент США или западноевропейские лидеры действительно верят в угрозу от России.

«Если бы они верили, они бы давно задействовали все средства, чтобы сдержать Путина и поставить Украине огромное количество вооружений, необходимых ей для победы над Россией», — сказал Ричард Кемп.

Военный эксперт добавил, что у главы киевского режима Владимира Зеленского серьёзные проблемы — он сталкивается «с величайшими испытаниями для своего лидерства» с начала российской спецоперации.

Кемп добавил, что любое серьёзное рассмотрение мирных переговоров с Москвой «в значительной степени гарантирует поражение Украины».

Как сообщало ИА Регнум, спикер палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон призвал Белый дом определиться, какую стратегию Вашингтон выбрал в отношении Украины.

Джонсон завил, что визит Зеленского в Вашингтон в декабре 2023 года может быть намёком на то, что Белый дом собирается выделить финансовую помощь Украине в феврале 2024 года.

Владимир Зеленский полностью оторван от реальности и не признаёт очевидную правду, заявил 7 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор.

Макгрегор добавил, что американские политики вместе с Зеленским не интересуются реальным положением дел, поскольку для них правда неважна.

По мнению Ричарда Кемпа, Зеленский слаб и слишком устал, чтобы одержать победу в конфликте с Россией.