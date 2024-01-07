Иерусалим, 7 января, 2024, 23:25 — ИА Регнум. В результате теракта в окрестностях Иерусалима пострадали два человека, нападавшего нейтрализовали, сообщила 7 января в соцсети X полиция Израиля.

По информации правоохранителей, теракт с использованием транспортного средства произошёл на контрольно-пропускном пункте «Рас-Биду» вблизи Иерусалима.

В результате террорист успел легко ранить двух человек. Нападавшего нейтрализовали, заявили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, 30 ноября 2023 года в Иерусалиме в результате теракта были ранены восемь человек. Выстрелы прогремели неподалёку от въезда в город на автобусной остановке. Двоих подозреваемых нейтрализовали на месте. По информации израильских СМИ, преступники стреляли из винтовок М16. Министр нацбезопасности Израиля Итамар Бен-Гвир прибывший на место теракта, заявил, что нападавшие, по всей видимости, были связаны с ХАМАС.

Жертвами теракта в Иерусалиме стали три человека — 24-летння девушка, 60-летняя женщина и 73-летний мужчина. Ещё пять человек получили ранения.