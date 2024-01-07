Андроповский район, Ставропольский край, 7 января, 2024, 23:17 — ИА Регнум. На Ставрополье в Андроповском округе в тройном ДТП 7 января погибли два человека, трое получили серьёзные травмы. Об аварии сообщила региональная госавтоинспекция в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Авария произошла вечером, в 19:00 мск на 303-м км автодороги Кавказ.

Установлено, что водитель автомобиля «Дэу Нэксия» не справился с управлением и совершил наезд на тросовое ограждение, переехал его, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем ВАЗ-2114, в котором ехала семья, и задел «ГАЗель Соболь».

От полученных травм скончались водитель «Дэу» и пассажирка ВАЗа.

Водитель и мальчики 10 и 12 лет из ВАЗ-2114 с тяжелейшими травмами доставлены в реанимацию Невинномысска.

Погибший водитель — 27-летний мужчина, который за последние 2 года десять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД, в основном за превышение скорости.

«Не исключено, что мужчина мог заснуть за рулём. У него произведён биозабор крови на установление состояния опьянения», — добавили в полиции.

Как сообщало ИА Регнум, четыре человека погибли, а несовершеннолетний ребёнок получил травмы и был госпитализирован в тяжёлом состоянии в результате ДТП в Новосибирской области 7 января.

При лобовом столкновении оба водителя, а также ещё две женщины из машин, погибли.

7 января на трассе в Свердловской области четыре человека пострадали в ДТП с участием автомобилей Bentley и УАЗ. По предварительным данным, водитель Bentley выехал на встречную полосу. В управлении ГИБДД по региону отметили, что этот водитель ранее был лишён права управления транспортными средствами.