Лондон, 7 января, 2024, 22:48 — ИА Регнум. В матче третьего раунда розыгрыша Кубка Англии по футболу в Лондоне команда «Ливерпуль» обыграла «Арсенал» (Лондон).

Иван Шилов ИА REGNUM

Встреча 1/32 финала турнира завершилась победой гостей со счётом 2:0. В «Ливерпуле» отличился Луис Диас (90+5).

На 80-й минуте защитник «Арсенала» Якуб Кивёр сделал автогол, а уже в компенсированное время Луис Диас забил второй мяч в ворота соперника.

По статистике чемпионатов мира по футболу, как говорят эксперты, один автогол приходится примерно на 50 обычных голов.

В последних семи матчах во всех турнирах у «Арсенала» была одна победа. «Ливерпуль» после 20 туров лидирует в Английской премьер-лиге (45 очков), «Арсенал» расположился на четвертой строчке (40).

Как сообщало ИА Регнум, нападающий сборной Аргентины по футболу и американского клуба «Интер Майами» Лионель Месси признан игроком года по версии портала Goal.com.

Второе место занял нападающий английского «Манчестер Сити» и сборной Норвегии Эрлинг Холанд. Замкнул тройку полузащитник мадридского «Реала» и сборной Англии Джуд Беллингем.

Матч за Суперкубок Турции между футбольными клубами «Галатасарай» и «Фенербахче» отменили за десять минут до начала из-за запрета властей Саудовской Аравии.