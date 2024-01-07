Киев, 7 января, 2024, 22:39 — ИА Регнум. Глава киевского режима Владимир Зеленский потребовал от стран Европы преподать России урок после проведения спецоперации на Украине.

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«Российскую агрессию можно победить. Но чтобы преподать им урок, что агрессия не может привести к добру, необходима солидарность», — заявил он.

Зеленский добавил, что для этого Евросоюзу следует сформировать единую оружейную промышленность.

Кроме того, он выделил вклад Швеции в совместное производство вооружения, передаёт «РБК-Украина».

Как сообщало ИА Регнум, 7 января бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что американские политики вместе с Зеленским не интересуются реальным положением дел, поскольку для них правда неважна. Глава киевского режима оторван от реальности и не признаёт очевидную правду, отметил эксперт.

По мнению председателя Совета движения «Другая Украина» Виктора Медведчука, действия Зеленского превратили Украину в «изгоя Европы», сделав её расходным материалом для Запада. В 2024 году Украине имеет исключительно негативные перспективы, сказал политик.

В декабре 2023 года президент Франции Эммануэль Макрон признал, что в Европе и США сомневаются в будущем Украины. Сейчас на Украине решается вопрос о «способности Европы жить в мире», добавил он.