Палестино-израильский конфликт может легко дать метастазы — Блинкен
Блинкен: палестино-израильский конфликт может привести к ещё большим страданиям
Вашингтон, 7 января, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что палестино-израильский конфликт может расшириться и вызвать ещё больше страданий с двух сторон.
«Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав ещё большие страдания», — сказал Блинкен журналистам на совместной пресс-конференции с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.
Что касается нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море, Блинкен подчеркнул, что атаки напрямую затронули людей, грузы, коммерческие интересы более 40 стран.
«Из-за нападений хуситов были нарушены или перенаправлены почти 20% мировых морских перевозок», — добавил госсекретарь.
Как сообщало ИА Регнум, военная операция в секторе Газа не остановится до тех пор, пока израильская армия не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.
Власти США отвергают высказанные некоторыми израильскими чиновниками призывы к переселению палестинцев за пределы Газы, заявил 7 января Энтони Блинкен.
Власти Израиля ранее признали, что правительство рассматривало вариант массового переселения жителей сектора Газа в Египет.