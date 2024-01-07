Вашингтон, 7 января, 2024, 22:28 — ИА Регнум. Госсекретарь США Энтони Блинкен считает, что палестино-израильский конфликт может расшириться и вызвать ещё больше страданий с двух сторон.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Это конфликт, который может легко дать метастазы, вызвав ещё большие страдания», — сказал Блинкен журналистам на совместной пресс-конференции с премьером и главой МИД Катара Мухаммедом бен Абдеррахманом Аль Тани.

Что касается нападений хуситов на коммерческие суда в Красном море, Блинкен подчеркнул, что атаки напрямую затронули людей, грузы, коммерческие интересы более 40 стран.

«Из-за нападений хуситов были нарушены или перенаправлены почти 20% мировых морских перевозок», — добавил госсекретарь.

Как сообщало ИА Регнум, военная операция в секторе Газа не остановится до тех пор, пока израильская армия не достигнет поставленных целей, в том числе полной ликвидации движения ХАМАС, заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Власти США отвергают высказанные некоторыми израильскими чиновниками призывы к переселению палестинцев за пределы Газы, заявил 7 января Энтони Блинкен.

Власти Израиля ранее признали, что правительство рассматривало вариант массового переселения жителей сектора Газа в Египет.