Калининград, 7 января, 2024, 21:57 — ИА Регнум. Полицейские обеспечивают общественный порядок и безопасность дорожного движения на пункте пропуска из Калининградской области в Польшу, сообщил 7 января пресс-служба регионального УМВД в своём Telegram-канале.

РИА Новости / Игорь Зарембо

«Сотрудники полиции несут службу возле пункта пропуска Мамоново — Гжехотки, где на данный момент сохраняется очередь из легковых автомобилей, выезжающих на территорию сопредельного государства», — сказано в сообщении.

В МВД уточнили, что обстановка на пункте пропуска спокойная, полицейские беседуют с водителями, интересуются сложившейся обстановкой, и предлагают помощь, если она необходима.

«Так, к примеру, сотрудники полиции, обратив внимание на то, что в одном из автомобилей находится грудной ребенок, помогли водителю беспрепятственно объехать очередь, чтобы как можно скорее пройти пограничный контроль в этот морозный день», — информировали в МВД.

Как передавало ИА Регнум, согласно данным Калининградской таможни на 6 января, у пункта пропуска Мамоново-2 на границе Калининградской области с Польшей скопилась очередь из 130 машин.

В таможне уточняли, что в период с 21 по 24 декабря оформили рекордное количество иностранных автомобилей, приехавших из Польши, при этом 99,9% въезжающих — русскоязычные немцы. Только за одни сутки калининградские таможенники оформили на въезд в регион 640 машин с зарубежными номерами, а за три дня их число увеличилось до 1738.