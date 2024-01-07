Берлин, 7 января, 2024, 21:34 — ИА Регнум. Почти две трети жителей Германии хотят, чтобы канцлер Олаф Шольц покинул свой пост и чтобы правительство Германии возглавил действующий министр обороны Борис Писториус, передаёт 7 января газета Bild со ссылкой на данные опроса социологического института Insa.

Иван Шилов ИА REGNUM

64,3% респондентов сказали, что хотят передачи полномочий Писториусу, 24,6% выступили против, еще 11,2% воздержались от ответа.

Журналисты особо отметили, что даже среди избирателей Социал-демократической партии Германии (СДПГ), членами которой являются и Шольц, и Писториус, сторонников такой смены канцлера больше (47,9%), чем противников (47,1%).

«Его популярность высока среди избирателей всех партий — от Левой партии до «Альтернативы для Германии». В целом симпатии на стороне Писториуса», — отметил глава Insa Херман Бинкерт.

Журналисты в свою очередь предположили, что если СДПГ потерпит неудачу на местных выборах в сентябре 2024 года, то смена канцлера станет вполне реальной.

Как сообщало ИА Регнум, ранее в январе 2024 года обозреватели итальянского издания La Repubblica заявили, что Шольцу грозит досрочная отставка в 2024 году. По этим данным, возможная причина отставки — скандал, который произошёл ещё в 2020 году, когда Шольц возглавлял министерство экономики и отвечал за финансовый регулятор, «не заметивший» крупнейшую мошенническую схему в истории Германии.

Также, говоря о возможных причинах смены канцлера Германии, журналисты напомнили, что уровень поддержки СДПГ в 2023 году снизился до 15%. В Риме также предполагают, что преемником Шольца станет Писториус.

Обозреватели Financial Times в свою очередь ранее отмечали, что правительство Германии не справилось с экономическим кризисом, а выстроенная Шольцем система из-за изъятия из бюджета 60 млрд евро рухнула как карточный домик.

Немецкий политолог Владимир Сергиенко в разговоре с ИА Регнум ранее предположил, что политический и экономический кризис в Германии может привести к забастовкам и правительственному бойкоту, а Шольц будет вести борьбу за собственное выживание на посту.