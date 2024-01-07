Вашингтон, 7 января, 2024, 21:15 — ИА Регнум. Саудовская Аравия на фоне снижения спроса на рынке решила снизить цены на нефть для покупателей во всех регионах, включая Азию, пишет 7 января агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM

Государственная компания Saudi Aramco уменьшила цены на нефть марки Arab Light для поставок в страны Азии на $1,5—2 за баррель. Кроме того, компания снизила цены на поставки нефти в феврале для стран Северо-Западной Европы, Средиземноморья и Северной Америки, сказано в материале.

В феврале и марте будет наблюдаться снижение потребления нефти, а НПЗ в этот период закрываются для проведения плановых технических работ, отметили авторы. Помимо этого, решение о снижении цен принято на фоне риска профицита предложения из-за увеличения поставок нефти из США.

Как передавало ИА Регнум, 30 ноября страны организации ОПЕК+ достигли предварительного соглашения о новом сокращении добычи нефти более чем на 1 млн баррелей в сутки.

В этот же день вице-премьер РФ Александр Новак заявил, что Россия углубит добровольное сокращение поставок нефти до общего объёма в 500 тыс. баррелей в сутки и продлит его до конца I квартала 2024 года. По его словам, Россия полностью подтверждает полную приверженность договорённостям по добровольному дополнительному сокращению экспорта нефти и нефтепродуктов на 500 тыс. баррелей в сутки (300 тыс. баррелей нефти и 200 тыс. баррелей нефтепродуктов), начиная с января 2024 года.