Вашингтон, 7 января, 2024, 21:09 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп в случае своей победы на выборах главы государства 2024 года намерен снизить налоги для граждан, сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на источники в окружении политика.

Michael Vadon

Bloomberg отмечает, что это может свидетельствовать о намерении экс-главы США опираться в ходе своего возможного президентства на рабочий и на средний класс.

Когда Трамп был главой государства, он говорил о желании снизить и корпоративный налог с 21% до 15%, однако сейчас от этих намерений политик отказался, говорится в материале.

Также Трамп рассматривает возможность повышения тарифов для граждан после прихода к власти, отметили также авторы.

Как сообщало ИА Регнум, президентские выборы в США состоятся 5 ноября 2024 года. Предполагается, что основная борьба развернётся между Трампом и нынешним президентом США Джо Байденом.

Байден ранее раскритиковал Трампа после его высказываний в адрес Путина. Он также напомнил, как Трамп сравнивал письма от северокорейского лидера Ким Чен Ына с «любовными посланиями».

Трамп 5 января заявил, что абсолютная некомпетентность главы Белого дома угрожает США большими неприятностями. Байден, по его словам, не смог бы управлять и магазином.