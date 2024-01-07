Вашингтон, 7 января, 2024, 20:16 — ИА Регнум. Немецких парламентариев, которые призвали нанести ракетные удары по России, нужно проверить на наличие психических расстройств, заявил 7 января экс-аналитик ЦРУ Ларри Джонсон в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Немцам надо посидеть и подумать, посчитать, как дорого обойдётся такое решение», — заявил он.

По словам Джонсона, заявление «этих ребят» оторвано от реальности и заставляет усомниться в наличии у них какой бы то ни было сообразительности.

«Может, они психически больны?» — задался вопросом эксперт.

По его мнению, такие люди только способствуют разрастанию вооружённого конфликта и втягиванию в него всей Европы.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года представители сразу трёх немецких партий, входящих в правительственную коалицию, призвали к поставке ВСУ крылатых ракет Taurus. Они отметили, что такое вооружение поможет ВСУ в уничтожении Крымского моста и Черноморского флота, после чего Россия якобы уйдёт из Крыма.

Об этом же 7 января заявил и премьер-министр Баварии Маркус Зёдер. По его словам, поставка Taurus позволит Украине защищаться от атак беспилотников и ракетных ударов.

По данным издания Spiegel, канцлер Германии Олаф Шольц не утверждает решение о передаче ВСУ ракет Taurus, поскольку опасается, что этими ракетами, имеющими радиус действия до 500 км, будет нанесён удар вглубь территории России и это приведёт к последствиям для самой Германии.

В начале октября немецкое издание Bild сообщало, что правительство Германии не планирует в ближайшем будущем поставлять Украине ракеты большой дальности Taurus. При этом, по информации источника, Берлин не сообщил Киеву об официальном отказе, однако дал понять, что поставок Taurus в обозримом будущем не будет.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что в случае поставок Taurus Украине эти ракеты будут использоваться для терактов на территории России, и Москва может отреагировать на это целевыми атаками, причём не только в отношении Украины.