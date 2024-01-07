Москва, 7 января, 2024, 20:00 — ИА Регнум. Украинский кризис показал, что целью США является ослабление и разгром России, но Киев и его союзники вскоре потерпят поражение, и мир заметно изменится, заявил 7 января первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

Иван Шилов ИА REGNUM

Сейчас на Украине США фактически ведут войну с Россией руками своих «прокси», отметил Полянский.

«Как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведёт войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России», — написал первый заместитель постпреда на своей странице в X (Twitter).

После поражения Киева и его союзников мир изменится, и если НАТО и США не сделают из этого поражения никаких выводов, это будет огромной ошибкой Запада, отметил Полянский.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года первый заместитель постпреда заявил, что у руководителей киевского режима был шанс заключить выгодное мирное соглашение с Россией, но они его упустили, и теперь любое соглашение будет означать капитуляцию Киева.

Запад не просто помогает противнику России — он сам является противником России, заявил в январе 2024 года президент Владимир Путин. На Украине Запад решает свои вопросы руками жителей этой страны, отметил глава государства.

Западные политики долго пестовали нынешний киевский режим, чтобы создать конфликт, и элиты Запада не скрывают, что хотят раздробления РФ, но Россия быстрее разберётся с Западом, чем Запад с Россией, добавил Владимир Путин.