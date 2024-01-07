Париж, 7 января, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Автономное агентство парижского транспорта (RATP) пригласило орнитолога, который специализируется по хищным птицам из Музея естественной истории Фредерика Жиге для поимки вороны. Птица два месяца не может выбраться со станции метро, сообщает Parisien.

«Птице не удалось найти выход. Последние два месяца она летала над головами пассажиров на станции Менильмонтан. В ближайшие дни на станцию должен прибыть специалист, который попытается её поймать. Это сложная операция», — пишет парижская газета.

Эксперт должен приступить к спасательной операции в понедельник, добавило издание. Отмечается, что он планирует использовать сеть, которая вылетает под воздействием сжатого воздуха. Специалист пояснил, что звуки при этом будут очень громкими, как выстрелы, поэтому его работу должны сопровождать правоохранители, чтобы не допустить паники в метро.

С того времени, как ворона попала в метро, ей помогали выжить пассажиры, говорится в статье. Люди подкармливали птицу, приносили ей фарш, нут, кукурузу и воду. Сейчас ворона чувствует себя хорошо, сообщили в транспортном агентстве.

Как сообщало ИА Регнум 5 декабря, момент спасения женщины, которая упала на пути в московском метрополитене попал на видео. На кадрах видно, как состав успел затормозить буквально в метре от неё. На ЖД полотно с платформы спрыгнул парень и помог женщине выбраться на верх. При этом молодой человек достал и вещи потерпевшей и только после этого выбрался сам.