Киев, 7 января, 2024, 19:43 — ИА Регнум. Мэр Киева Виталий Кличко в конце декабря 2023 года стал владельцем дома в немецком Гамбурге стоимостью 5,4 млн евро (535 млн рублей), это следует из декларации Кличко, сообщает 7 июня издание «Страна. ua».

ВАДИМ ЧУПРИНА

По этим данным, мэр получил особняк в качестве выплаты долга от американской компании Maximum I LLC, которая ранее принадлежала его брату Владимиру, а в 2023 году перешла в его собственность.

Площадь дома составляет 750 кв. м.

Украинские СМИ ранее сообщали, что у Кличко в Гамбурге есть ещё один дом. В 2022 году бывшая жена мэра Киева заявляла, что в этом здании принимают беженцев с Украины.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в ноябре 2022 года публицист Кэндис Оуэнс в эфире американского телеканала Fox News заявила, что украинские чиновники скупают элитную швейцарскую недвижимость на деньги, которые западные страны предоставляют Киеву в качестве финансовой помощи.

Также в 2022 году ИА Регнум сообщало, что компании, принадлежащие главе киевского режима Владимиру Зеленскому, связаны с несколькими кипрскими фирмами и компаниями из Белиза. Через иностранные фирмы компании Зеленского осуществляли управление недвижимостью, в том числе в Грузии, Великобритании и Италии.