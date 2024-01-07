Подольск, Московская область, 7 января, 2024, 19:23 — ИА Регнум. Теплоснабжение 90% домов в микрорайоне Климовск в подмосковном Подольске восстановят в ближайшие часы, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьёв, слова которого 7 января приводит пресс-служба регионального правительства на своём сайте.

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«Конечно, пока в подъездах холодно, обращает на себя внимание, что часть стояков не работает. Предстоит большая работа, чтобы прогреть каждую квартиру», — сказал он.

Губернатор поблагодарил правоохранительные органы за взаимодействие с собственником, директором завода, за всё, что связано с оперативным управлением котельной. По его словам, важно, чтобы в дальнейшем соблюдалась дорожная карта, чтобы не было срывов, подобных нынешнему.

«Поэтому надеюсь, что мы будем тему эксплуатации котельной сопровождать без сбоев. И ещё один важный момент — снятие с котельной особого режима, что позволяет нам иметь доступ на объект», — отметил Воробьёв.

Как передавало ИА Регнум, 7 января Следственный комитет возбудил уголовное дело после коммунальной аварии в подмосковном Подольске. Из-за прорыва на теплотрассе, идущей от котельной ЗАО «КСПЗ», дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды.

По данным СК, авария произошла из-за неправильной эксплуатации котельной. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В помещениях обслуживающей котельную организации прошли обыски.

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По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 6 января поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в ряде населённых пунктов Московской области.