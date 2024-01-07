Красногорск, 7 января, 2024, 19:04 — ИА Регнум. Нарушенное из-за аварии теплоснабжение в домах в Московской области, где проживают более 110 тысяч человек, восстановлено, сообщили 7 января в прокуратуре Московской области.

Иван Шилов ИА REGNUM

После вмешательства прокуратуры в ситуацию был пересмотрен режим работы котельной, и тепло было перенаправлено от нежилых несоциальных объектов «в пользу многоквартирных домов», отметили в ведомстве.

«В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домов и свыше 3 тыс. домовладений, в которых проживают свыше 110 тыс. человек», — сказано в сообщении.

Были устранены последствия аварийных ситуаций и произведён необходимый ремонт на объектах ЖКХ в Лыткарино, Солнечногорске, Воскресенске, Сергиевом Посаде, Балашихе, Химках, Щёлково и других городах Подмосковья, отметили в надзорном ведомстве.

«Главам городских округов и руководителям ресурсоснабжающих компаний внесено 26 представлений, решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами», — сообщили также в прокуратуре.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3858281" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

Как сообщало ИА Регнум ранее, 7 января Следственный комитет возбудил уголовное дело после коммунальной аварии в подмосковном Подольске. Из-за прорыва на теплотрассе, идущей от котельной ЗАО «КСПЗ», дома, больницы и школы в микрорайоне Климовск остались без отопления и горячей воды. По данным СК, авария произошла из-за неправильной эксплуатации котельной. Дело возбуждено по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности (ч. 1 ст. 238 УК РФ). В помещениях обслуживающей котельную организации проводят обыски.

Губернатор Московской области Андрей Воробьёв 7 января сообщил, что тепло в остающиеся без отопления дома в Подольске планируют подать в середине дня, а также рассказал о причинах ЧП. По его словам, отопления в части города не было из-за того, что владелец частной котельной допустил аварию.