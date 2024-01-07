Шахты, Ростовская область, 7 января, 2024, 18:57 — ИА Регнум. В городе Шахты Ростовской области нашли мёртвым журналиста издания «Ленты. ру» Александра Рыбина, пишет издание со ссылкой сообщили мать и друг журналиста.

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В материале говорится, что тело Рыбина было найдено около трассы недалеко от города Шахты. Обстоятельства и причина смерти журналиста выясняют правоохранительные органы.

Отмечается, что Рыбин продолжительный период был внештатным автором издания. Так, журналист освещал события в Африке и Ближнем Востоке и писал о путешествиях по миру.

Как передавало ИА Регнум, днём ранее в Краснодаре обнаружили мёртвой шеф-редактора ГТРК «Кубань» Зою Коновалову.

По информации следственного управления СК РФ по Краснодарскому краю, по факту обнаружения трупов в частном доме по Офицерскому проезду следователи проводят проверку. При осмотре тел видимых телесных повреждений не обнаружено, назначены судебно-медицинские экспертизы.

По сообщению Союза журналистов Кубани, возможной причиной смерти коллеги может быть отравление.

У погибшей остались 15-летняя дочь и совершеннолетний сын. По словам руководителя ГТРК «Кубань» Екатерины Миньковой, семье будет оказана вся необходимая помощь.