Донецк, 7 января, 2024, 18:35 — ИА Регнум. В восстановительных работах в Донбассе достигнут колоссальный результат, и лучше всего он виден на примере Мариуполя, заявил 7 января глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

Александр Сухов/РИА Новости Строительная техника во дворе строящегося жилого дома на улице Куприна в Мариуполе

«У нас был Мариуполь, который нужно было в кратчайшие сроки восстановить и только такая мощная страна, как Россия, могла с этим справиться. Я говорю уже в прошедшем периоде времени, потому что та работа, которая была проведена, уже позволила нам сейчас видеть совершенно другой облик Мариуполя», — сказал Пушилин в интервью «РИА Новости».

На примере Мариуполя в Донбассе понимают, как будут восстанавливаться другие города республики, включая Донецк, Горловку и Макеевку, отметил глава ДНР.

В сфере сельского хозяйства, ремонта дорог, строительства жилья и социальной инфраструктуры достигнуты результаты, которые значительно превосходят уровень развития в период пребывания Донбасса вне состава России, добавил Пушилин.

Обозреватель ИА Регнум Алёна Морозова ранее отметила, что ДНР подводит итоги первого полного календарного года в составе России с осторожным оптимизмом, в республике растёт экономика, развивается медицина, сельское хозяйство, отстраивается жилой фонд освобождённых городов, но возвращение к мирной жизни происходит быстрее только там, где не ведутся активные боевые действия.

Интеграция в Россию Запорожской и Херсонской областей далась им во многом проще, чем республикам Донбасса, потому что здесь не было долгого периода «самостоятельного плавания», сейчас регионы системно развиваются, а жители увидели практическую разницу между Украиной и Россией, почувствовали свою причастность к большой стране и получили надежду на лучшее будущее, стоящую на прочном основании, отмечал в свою очередь обозреватель ИА РегнумДенис Давыдов.