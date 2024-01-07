Красногорск, 7 января, 2024, 18:33 — ИА Регнум. В Московской области прокуроры добились устранения аварийных ситуаций и необходимого ремонта в сфере ЖКХ в ряде городов региона, заявили в пресс-службе региональной прокуратуры.

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В надзорном ведомстве отметили, что после вмешательства органов прокуратуры были устранены последствия аварийных ситуаций и произведены необходимые ремонтные работы в Воскресенске, Солнечногорске, Лыткарино, Сергиевом Посаде, Химках, Балашихе, Щелково и других городах области. Уточняется, что Дмитровская городская прокуратура провела проверку после обращения многодетной семьи в связи с постоянным отключением электроэнергии в деревне Елизаветино.

«После принятых городской прокуратурой мер установлена дополнительная электроподстанция, электроснабжение стабилизировано», — говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что после вмешательства Балашихинской городской прокуратуры был пересмотрен режим работы котельной, ограничен теплоноситель в нежилые несоциальные объекты в пользу многоквартирных домов.

«В настоящий момент восстановлена подача тепла в более 400 многоквартирных домов и свыше 3 тыс. домовладений, в которых проживают свыше 110 тыс. человек», — сообщает пресс-служба.

По факту нарушения федерального законодательства главам городских округов и руководителям ресурсоснабжающих предприятий было внесено 26 представлений. В настоящее время решается вопрос о привлечении виновных лиц к административной ответственности за нарушения нормативов обеспечения населения коммунальными услугами, пояснили в надзорном ведомстве.

Как передавало ИА Регнум, следственный комитет России возбудил уголовное дело из-за отсутствия отопления в жилых домах и организациях в подмосковном Подольске. Проводятся доследственные проверки по фактам отсутствия тепла в подмосковных Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске, Химках, Люберцах, а также Раменском и Наро-Фоминском районах.

В Подольске 6 января были введён режим ЧС локального характера. Как пояснил глава округа Григорий Артамонов, из-за морозов система замёрзла, и при запусках появляются прорывы на магистральной линии и в домах. Он заверил, что специалисты делают всё, что в их силах, и в максимально короткие сроки устраняют течи. В этот же день он уточнял, что работа котельной стабилизирована, а в основную часть домов микрорайона Климовск в Подольске начали подавать тепло.

По словам вице-губернатора Московской области Евгения Хромушина, коммунальщики сутки скрывали от властей масштабы происшествия с теплоснабжением.

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин 6 января поручил проверить все факты ограничений подачи энергоресурсов в ряде населённых пунктов Московской области.