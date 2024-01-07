Брюссель, 7 января, 2024, 18:25 — ИА Регнум. Глава Европарламента Шарль Мишель не уйдёт в отставку со своего поста до выборов в Европарламент, а будет совмещать свои функции с подготовкой к выборам, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

Belga/Global Look Press

Мандат главы Евросовета перейдёт к преемнику Шарля Мишеля на пять месяцев раньше запланированного срока — в июне вместо ноября 2024 года, говорится в материале. При этом, Мишель уверен, что его выдвижение кандидатом на выборы в Европарламент до истечения полномочий главы Евросовета не ослабит ЕС, а участие в выборах только усилит его демократическую легитимность, добавляет издание.

Как сообщало ИА Регнум, глава Евросовета Шарль Мишель намерен баллотироваться в Европарламент. Он может возглавить список кандидатов от бельгийской либеральной партии «Реформаторское движение» на предстоящих выборах.

Новость о намерении Мишеля вызвала разговоры о возможном кандидате на пост главы Евросовета. СМИ сообщили, что им временно может стать премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Такого варианта развития событий хотели бы избежать большинство лидеров стран ЕС, подчеркивают авторы публикаций.