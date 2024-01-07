Мюнхен, Германия, 7 января, 2024, 18:03 — ИА Регнум. Премьер-министр Баварии Маркус Зёдер призвал власти Германии начать поставки ВСУ крылатых ракет Taurus, отметив, что это позволит ВСУ «защищаться» и не даст России одержать победу в военном конфликте.

(сс) Michael Lucan

«Это единственный серьёзный шанс для Украины вновь обрести мужество и не дать России выиграть», — цитирует Зёдера агентство DPA.

Поставка Taurus позволит Украине защищаться от атак беспилотников и ракетных ударов, сказал также премьер Баварии.

Кроме того, говоря о боеспособности вооружённых сил самой Германии, Зёдер отметил, что выступает за восстановление воинского призыва и выделение средств на усиление оборонного потенциала страны.

Как сообщало ИА Регнум, в январе 2024 года представители сразу трёх немецких партий, входящих в правительственную коалицию, призвали к поставке ВСУ крылатых ракет Taurus. Они отметили, что такое вооружение поможет ВСУ в уничтожении Крымского моста и Черноморского флота, после чего Россия якобы уйдёт из Крыма.

Обозреватели немецкого издания Spiegel ранее сообщали, что канцлер Германии Олаф Шольц не утверждает решение о передаче ВСУ ракет Taurus, поскольку опасается, что этими ракетами, имеющими радиус действия до 500 км, будет нанесён удар вглубь территории России и это приведёт к последствиям для самой Германии.

Глава Евразийского аналитического клуба Никита Мендкович в беседе с ИА Регнум ранее отмечал, что в случае поставок Taurus Украине эти ракеты будут использоваться для терактов на территории России, и Москва может отреагировать на это целевыми атаками, причём не только в отношении Украины.