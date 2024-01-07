Гавр, Франция, 7 января, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Российский полузащитник Далер Кузяев забил гол за французский клуб «Гавр» в матче1/32 финала Кубка Франции против «Кана».

Dmitry Golubovich/Global Look Press Далер Кузяев

На 16-й минуте хавбек «Гавра» Антуан Жужу вывел открыл счёт. Спустя десять минут игрок «Кана» Годсон Кереме восстановил равновесие в счёте.

На 43-й минуте Кузяев вновь вывел «Гавр» вперёд.

Как сообщало ИА Регнум, в сентябре Кузяев, выступающий за «Гавр», забил свой второй гол в чемпионате Франции. 20 августа он записал на свой счёт дебютный гол за новый клуб, отличившись точным ударом в дальнюю «девятку» с линии штрафной площади.