Москва, 7 января, 2024, 17:47 — ИА Регнум. Актриса Юлия Пересильд поделилась впечатлениями от съёмок в фильме «Вызов». В интервью Светлане Бондарчук она рассказала, что подготовка к работе на площадке стала испытанием и даже заставила её чувствовать себя как «белая подопытная мышка».

Сергей Савостьянов/ТАСС Юлия Пересильд

Юлия пояснила, что во время подготовки к полёту в космос она проходила различные медицинские обследования, включая гастроскопию и МРТ. Однако, сложнее всего актрисе далось испытание в вестибулярном кресле, где она вращалась в течение 10 минут. Пересильд также отметила, что чувствовала боль и обиду из-за критики, с которой она столкнулась за участие в съёмках этой картины.

«Все были злые, что я снималась. Было больно и обидно. Но я докажу, что я не просто девочка», — заявила Пересильд.

При этом, многие актрисы не смогли пройти испытания, необходимые для участия в этом проекте, уточнила Юлия Пересильд.

Как сообщало ИА Регнум, создатели фильма «Вызов» — актриса Юлия Пересильд, режиссёр Клим Шипенко и гендиректор Первого канала Константин Эрнст получили государственную премию в области литературы и искусства.

Драму Клима Шипенко о ЧП на МКС, которая вышла в прокат 20 апреля 2023 года, за шесть недель посмотрели более 5 млн зрителей. Режиссёр и актриса провели на орбите 12 суток и отсняли около 30 часов материала. Президент России Владимир Путин в День космонавтики выразил благодарность участникам фильма и назвал картину уникальным событием для мирового кинематографа.