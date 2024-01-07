Москва, 7 января, 2024, 17:44 — ИА Регнум. Спасатели распространили штормовые предупреждения об аномально холодной погоде 8 и 9 января в Воронежской, Курской, Липецкой, Орловской, Смоленской и Рязанской областях, где температурные показатели ниже климатической нормы на 7-15 градусов. Об этом сообщается на сайтах региональных управлений МЧС.

Илья Наймушин/РИА Новости

«В период с 8 по 9 января на территории Липецкой области сохранится аномально холодная погода со среднесуточными температурами воздуха 18-22 градуса мороза, что на 11-15 градусов ниже средних многолетних значений», — сообщила пресс-служба управления МЧС по региону.

Понижение температуры до минус 22 градусов ожидается и в Воронежской области, в Курской — до минус 21. В Рязанской области ночью 8 января ожидается 30-градусный мороз.

В Орловской области столбик термометра опустится до минус 20 градусов.

«Температура ниже климатической нормы на 8-13 градусов», — уточнили в управлении МЧС по Орловской области.

Спасатели призвали соблюдать осторожность при использовании отопительных приборов, а также одеваться по погоде.

Как передавало ИА Регнум, также спасатели предупредили жителей Донецкой и Луганской народных республик, Херсонской и Запорожской областей о резком понижении температуры более чем на 10 градусов. Вместе с морозами с 8 января начнутся снегопады и метели. Сейчас в Донецке около двух градусов тепла. В Геническе Херсонской области столбики термометров показывают плюс 15 градусов.

В Санкт-Петербурге 4 января были побиты сразу три температурных рекорда — ночной, дневной и среднесуточной температуры.

По прогнозам синоптиков Росгидромета, в период с 6 по 8 января в Москве сохранится аномально холодная погода со среднесуточной температурой на 7–15 градусов ниже климатической нормы. В связи с опасными явлениями ведомство рекомендовало не использовать для обогрева помещений не предназначенные для этих целей электроприборы.