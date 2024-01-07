Вашингтон, 7 января, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Президент США Джо Байден провёл беседу с главой Пентагона Ллойдом Остином после его тайной госпитализации. Об этом пишет газета Politico со ссылкой на анонимных чиновников из минобороны.

Boris Roessler/Global Look Press Ллойд Остин

В публикации говорится, что американский лидер выразил доверие главе минобороны, однако должностное лицо, которое скрыло от Конгресса США и американской общественности факт госпитализации, может лишиться поста.

«Президент полностью доверяет министру Остину», — передаёт слова источника издание.

По мнению других четырёх источников, сам Остин может лишиться своего поста.

«Не сообщать Конгрессу или СМИ, что он болен, а затем сообщить сотрудникам Пентагона, что он работает из дома — это проблема», — сказал изданию бывший чиновник Пентагона.

По данным издания, «кто-то» решил скрыть факт госпитализации шефа Пентагона и, вероятно, «уйдёт в скором времени».

Как передавало ИА Регнум, Ллойда Остина госпитализировали в Национальный военно-медицинский центр имени Уолтера Рида ещё 1 января. В качестве причины назывались осложнения после плановой медицинской процедуры. В минобороны США о его госпитализации сообщили только 5 января, отметив, что министр уже идёт на поправку.

После четырёх дней нахождения в больнице шефа Пентагона Ллойда Остина пресс-служба министерства обороны США официально заявила об этом. В Белом доме также не знали о случившемся и были шокированы произошедшим. Конгрессменов и вовсе оповестили об этом за 15 минут до публичного заявления.

Позже Остин сообщил, что рассчитывает вскоре вернуться к работе. Министр добавил, что это была медицинская процедура и всю полноту ответственности за решение о раскрытии информации он берёт на себя.

Диагноз Остина не разглашается.