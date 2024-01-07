Москва, 7 января, 2024, 17:31 — ИА Регнум. В Москве сотрудники Госавтоинспекции привлекли к ответственности водителей, которые устроили дрифт с фейерверками, сообщается 7 января на сайте МВД РФ.

Кадр из видео

Отмечается, что 6 января в ходе мониторинга интернет-ресурсов в одном из Telegram-каналов сотрудниками столичной полиции был выявлен видеоролик, где запечатлено, как несколько водителей устроили дрифт с фейерверками.

Установлено, что в Чечерском проезде и в поселении Воскресенское водители трёх иномарок прямо на дороге запускали фейерверки и двигались по проезжей части с грубыми нарушениями правил дорожного движения.

Позже сотрудники ГИБДД обнаружили BMW одного из нарушителей, автомобиль был припаркован в Чечёрском проезде. Транспортное средство было задержано.

«Полицейские установили и доставили в отдел полиции водителя 1994 года рождения, который управлял данной автомашиной. Мужчина с ноября 2022 года лишен права управления транспортными средствами на 18 месяцев за отказ от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения», — заявила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

В отношении нарушителя составлены административные материалы. Кроме того, полицейскими выявлен автомобиль «Порше Панамера» под управлением водителя 2001 года рождения, в отношении которой составлены два административных материала.

Полицейскими проводится комплекс необходимых мероприятий, направленный на розыск и привлечение к ответственности третьего правонарушителя.

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