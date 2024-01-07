Москва, 7 января, 2024, 17:33 — ИА Регнум. В некоторых регионах России в первые дни Нового года наблюдались задержки поставок охлаждённой птицы из-за сильнейших снегопадов или морозов, сообщили в пресс-службе X5 Group, которая владеет магазинами «Пятёрочка», «Чижик», «Перекрёсток».

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В компании, чьё заявление приводит «Коммерсант», заверили, что делают всё возможное, чтобы довезти недостающий товар до магазинов. В ближайшее время график поставок восстановится.

На отсутствие мяса курицы в магазинах жаловались жители Екатеринбурга, Самары, Челябинска. Местные власти сообщали, что проблем с поставками курицы в регионы нет, уточняет РБК.

Как передавало ИА Регнум, 23 декабря правительство России отменило на год пошлины на ввоз замороженного мяса кур в объёме до 140 000 тонн. Как отмечалось в сообщении пресс-службы кабмина, это решение направлено на поддержание стабильных цен благодаря наращиванию предложения на внутреннем рынке.

Президент России Владимир Путин в ходе совещания с членами правительства 25 октября заинтересовался причинами роста цен на мясо кур, с начала года превысившего 27%, и поручил разобраться в этом вопросе министру сельского хозяйства Дмитрию Патрушеву.

По данным Росстата, в октябре по сравнению с сентябрём стоимость куриных яиц в России выросла на 13,1%. Этот продукт подорожал в 18 регионах страны на 1,5-10%, в 52 субъектах ― на 10,1-20%, в 14 субъектах ― на 20,1-39,9%. В Камчатском крае цены на яйца куриные не изменились. Самый большой рост цен за десяток яиц зафиксировали в Приморье. Здесь товар предлагают по цене 190 рублей в торговых сетях, а на рынке домашние яйца могут стоить 200 рублей.