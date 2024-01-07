Флорида, США, 7 января, 2024, 17:25 — ИА Регнум. В сети появилась видеозапись мощного торнадо, обрушившегося на курортный город Форт-Лодердейл в американском штате Флорида.

Кадр из видео

На кадрах видно, что торнадо прошёл по центральным районам города. Заметны вспышки, на некоторое время в домах на улицах и набережных пропадает энергоснабжение. Торнадо поднимает на воздух яхты и катера в порту.

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Ранее сообщалось, что торнадо обрушился на южную часть Флориды утром 7 января. Были повреждены линии электропередачи и пришвартованные в порту яхты и лодки.

При этом местные власти заявили, что оценивают ущерб от стихии как минимальный и что в результате происшествия никто не пострадал. Метеорологи, в свою очередь, отметили, что в ближайшие дни погодные условия во Флориде ухудшатся, ожидается ещё один мощный шторм.

Как сообщало ИА Регнум, в декабре 2023 года в результате мощного торнадо в американском штате Теннесси погибли как минимум шесть человек. Обрушились несколько зданий, под завалами оказались люди, а экстренные службы начали проводить спасательную операцию. Без электричества остались около 83 тысяч жителей штата.