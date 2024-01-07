Лондон, 7 января, 2024, 17:09 — ИА Регнум. Позитивные статьи о Казахстане, написанные искусственным интеллектом (ИИ), под видом научных статей рассылаются в СМИ. Об этом пишет 7 января газета The Times.

Иван Шилов ИА REGNUM

Издание отмечает, что инцидент стал очередным предупреждением об опасностях ИИ. Так, телеканал Euronews отверг статью, якобы написанную британскими учёными, из-за странности формулировок.

«Неизвестные акторы притворились двумя учёными-международниками, которые пытались протолкнуть в СМИ позитивные, но ложные статьи о… Казахстане», — говорится в публикации.

Учёным, от имени которых были присланы статьи, сообщили об этом. Однако другая новостная организация разместила материал, хотя позже его удалила.

Теперь на разных сайтах можно встретить статьи о Казахстане, которые, вероятно, были по-английски написаны ИИ, добавляет издание.

Как сообщало ИА Регнум, учёные и эксперты не раз указывали на угрозы, связанные с развитием ИИ. Американский предприниматель Илон Маск заявлял, что ИИ неизбежно вырвется из-под контроля, обладая при этом потенциалом для уничтожения человечества. При этом он же отмечал, что со временем благодаря ИИ людям не придётся работать.

Британский учёный Стюарт Рассел призвал прекратить исследования ИИ до тех пор, пока не появится ответ на вопрос, зачем он нужен. По его мнению, в течение десяти лет может появиться универсальный ИИ, который по способностям выполнять задачи сравняется с человеком.

Летом 2023 года в статье для журнала The Week учёные предупредили, что ИИ в будущем сочтёт человечество помехой и решит его уничтожить. ИИ, считают они, способен создать новое биологическое оружие, которое вызовет более смертоносные пандемии, чем были в прошлом.