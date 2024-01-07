Ольденбург, Германия, 7 января, 2024, 17:12 — ИА Регнум. Власти немецкого города Ольденбург (Нижняя Саксония) с 3 января ввели временный запрет на захоронение людей из-за наводнений. Ограничение ввели до 12 января, пишет немецкое издание Bild.

ТАСС / dpa / picture-alliance / Arne von Brill

«Ожидается, что приостановка продлится до 12 января», — сообщила пресс-секретарь администрации города.

Отмечается, что проливные дожди и наводнение нанесли значительный ущерб многим захоронениям.

Наводнения из-за проливных дождей в Нижней Саксонии начались ещё в декабре прошлого года. Сообщалось, что Армия ФРГ развернула силы для ликвидации последствий. Отмечается, что постепенно уровень воды начинает снижаться в подтопленных регионах. Так, власти коммуны Лилиенталь разрешили жителям, которые ранее были эвакуировались из-за угрозы прорыва местной дамбы, вернуться в дома.

Как передавало ИА Регнум, в мае прошлого года на запад Германии обрушились проливные дожди с грозами. Больше остальных от непогоды пострадала федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия. Главный удар стихии ощутили жители города Менден и его окрестностей и те, кто живут в регионе Зауэрланд.

Сообщалось, что особенно пострадали жители деревни Клют близ города Детмольд: там было затоплено более 50 цокольных помещений и несколько первых этажей. Некоторые жители не смогли переночевать дома. В кратчайшие сроки в спортзале начальной школы Клюта было организовано убежище, где люди могли получить помощь и переночевать.