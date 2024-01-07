Москва, 7 января, 2024, 17:11 — ИА Регнум. Икона «Троица» Андрея Рублёва будет находиться в храме Христа Спасителя до дня Троицы 23 июня. Об этом 7 января было объявлено во время телетрансляции на канале «ТВ-Центр» праздничной рождественской вечерни из храма, которую совершает Патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

Рамиль Ситдиков/РИА Новости

«Икона Живоначальной Троицы кисти преподобного Андрея Рублёва будет пребывать в храме до дня Святой Троицы, или Пятидесятницы, этот праздник в этом году выпадает на 23 июня», — сказал ведущий трансляции, заведующий кафедрой церковной истории Московской духовной академии кандидат богословия Алексей Светозарский.

По его словам, на Троицу икону переместят в Троице-Сергиеву лавру, для Троицкого собора которой она и была изначально написана.

Как передавало ИА Регнум, 15 мая президент России Владимир Путин передал рублёвскую «Троицу» РПЦ. Затем патриарх Кирилл сообщил, что сначала икону разместят в храме Христа Спасителя, а потом передадут в Троицкий собор Троице-Сергиевой лавры, в котором она находилась до 1917 года.

После этого икону направили на реставрацию и в 1929 году передали в Государственную Третьяковскую галерею. Из музея образ временно вывозили в Новосибирск в 1941 году во время наступления немецко-фашистских войск. В 1945 году икону снова выставили на всеобщее обозрение.

Вечером 5 января 2024 года «Троицу» привезли в храм Христа Спасителя в Москве из Всероссийского художественного научно-реставрационного центра имени академика Грабаря. Её поместили в специальный киот и установили у правого клироса храма, где Святейший Патриарх Кирилл совершил праздничные богослужения.