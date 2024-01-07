Москва, 7 января, 2024, 16:58 — ИА Регнум. Управление Следственного комитета по Москве возбудило в отношении уроженца Таджикистана, публиковавшего видеоролики с оскорблением русских, уголовное дело по статье о возбуждении ненависти, сообщили в СК 7 января.

Кадр из видео

«По данным следствия, не позднее 9 декабря 2023 года уроженец Республики Таджикистан на почве неприязненных отношений к группе лиц русской национальности снял и впоследствии разместил в сети Интернет видеоролик, содержащий признаки унижения человеческого достоинства девушек славянской наружности», — сказано в сообщении.

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Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 282 Уголовного кодекса (возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства).

Подозреваемый задержан, проводятся следственные действия. Следователи проверяют другие видеоролики, снятые фигурантом дела. Также в СК отметили, что правовая оценка будет дана действиям не только автора роликов, но и иных лиц, участвовавших в съёмках.

Как сообщало ИА Регнум ранее, в декабре 2023 года лидер партии «Справедливая Россия — За Правду» Сергей Миронов заявил, что родственников мигрантов, совершивших преступления, необходимо депортировать из России. Сам совершивший правонарушение должен ответить за него по российским законам, добавил Миронов.

Также в декабре 2023 года Тверской суд Москвы признал двух граждан виновными в публичных призывах к осуществлению деятельности, направленной против безопасности государства, и действиях, направленных на возбуждение ненависти. Егор Штовба и Артём Камардин, публично читавшие оскорбляющие российских добровольцев и бойцов республик Донбасса «стихи», были приговорены к семи и пяти с половиной годам лишения свободы.