Москва, 7 января, 2024, 16:55 — ИА Регнум. Нападающий самарского футбольного клуба «Крылья Советов» Никита Салтыков подписал контракт с московским «Локомотивом». Об этом 7 января сообщает «Чемпионат» со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Павел Бедняков/РИА Новости Никита Салтыков

«Контракт с игроком подписан, до конца сезона он останется в «Крыльях» на правах аренды», — сообщил источник.

Отмечается, что самарский клуб получит 30–35 млн рублей, агентские и подъёмные обойдутся ещё в 100 млн рублей.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года французские СМИ сообщали, что нападающий московского футбольного клуба ЦСКА и сборной России Фёдор Чалов может перейти в «Марсель». По этой информации, «Марсель» намеревался усилить линию атаки и рассматривал двух кандидатов — Чалова и Артура Кабрала из португальской «Бенфики».

7 января стало известно, что полузащитник итальянского «Милана» и сборной Боснии и Герцеговины по футболу Раде Крунич может продолжить карьеру в одном из клубов Российской премьер-лиги.