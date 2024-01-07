Кунгур, Пермский край, 7 января, 2024, 16:34 — ИА Регнум. В городе Кунгуре Пермского края грузовик снёс стену и въехал в женский монастырь в канун Рождества. Об этом сообщили в местном паблике «СВИП Кунгур» в соцсети «ВКонтакте».

Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Отмечается, что 6 января на перекрёстке улиц Гоголя и Красной столкнулись легковой автомобиль и КамАЗ. В результате грузовик снёс бетонный забор храмового комплекса и врезался в здание кельи женского монастыря.

Участникам ДТП оказали медицинскую помощь на месте, никто серьёзно не пострадал. У кельи внешних повреждений нет.

Как ранее сообщало ИА Регнум, 7 января на трассе М-5 «Урал» в районе населённого пункта Старое Ермаково в Самарской области произошло ДТП с участием рейсового автобуса и грузовика, пострадали три человека. Организована доследственная проверка, следователи выехали на осмотр места происшествия, отметили в управлении. Обстоятельства аварии устанавливаются.